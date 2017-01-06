8 січня пасажири на тернопільському вокзалі забуватимуть про потяги

Ось уже сьомий рік 8 січня, пасажирам, які очікують потяги на Тернопільському залізничному вокзалі, дарують різдвяний настрій. Зокрема, Муніципальний Галицький камерний оркестр проводжає та зустрічає пасажирів теплими мелодіями популярних творів зарубіжних композиторів, галицьких та європейських колядок. Це справжнє свято для подорожуючих.

Цьгоріч концерт розпочнеться о 19.00 на залізничному вокзалі станції Тернопіль.

Оркестр представить спеціальну новорічно-різдвяною програму «Для тих, хто в дорозі». Такий концерт Галицький камерний оркестр проводить у Тернополі вже декілька років поспіль.

Мета акції – принести різдвяний дух всім тим, хто змушений зустрічати різдвяні свята в дорозі або очікувати потяга. В програмі виступу – європейські та галицькі колядки , та популярні музичні твори.

Які емоції дарував пасажирам наш оркестр у 2014-му році, можна прочитати у статті “Неймовірне Різдво в стилі добрих американських фільмів – на вокзалі у Тернополі” та побачити у відео: