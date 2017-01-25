Аферисти добре заробляють на довірливих тернополянах

Майже тисячу гривень вдалося виманити інтернет-аферистам у 21-річного мешканця Кременця. Хлопчина думав, що допомагав коханій, а як виявилося – збагатив пройдисвітів.

Повідомлення про те, що терміново потрібні гроші для оплати вигідної покупки онлайн, надійшло кременчанину від його дівчини в «Вконтакті». Хлопчина навіть подумати не міг, що сторінку подруги зламали, тож поспішив перевести 900 гривень на вказаний рахунок.

Лише згодом, поспілкувавшись з дівчиною, зрозумів, що його обманули. Обидва користувачі заблокували доступ до стрінок в соцмережі, а потерпілий звернувся до поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.

Подібних афер в соцмережах вже чимало, а так звана «допомога другові» – найпоширеніша. Шахраї зламують акаунти в соцмережах і розсилають фейкову інформацію друзям користувача. Жертва отримує повідомлення від друга або навіть родича, в якому міститься опис якоїсь неприємності, на вирішення якої потрібні кошти. У будь-якому випадку терміново потрібні гроші.

Правоохоронці радять надійніше захищати власні сторінки в соцмережах, адже універсального способу захисту від крадіжки особистих даних, просто немає.

Перша порада: ні в якому разі не використовуйте в паролі дату свого народження чи що-небудь загальновідоме. Він має бути складним і містити в собі як цифри, так і літери, бажано маленькі і великі.

Уважно поставтеся до складання секретного питання. Відповідь на нього повинні знати тільки ви.

Будьте уважні при переході по посиланнях. Стежте, щоб сайти на яких ви вводите дані від соціальних мереж, були справжніми. Існують так звані фішингові сайти, які займаються крадіжками паролів і логінів від ваших акаунтів.

Кожна соціальна мережа має налаштування приватності та безпеки, користуючись якими, ви маєте можливість дозволити лише певним користувачам бачити вашу сторінку, контактувати з вами або читати інформацію, яку ви розміщуєте на сторінці.

У «Вконтакте» добре функціонує система двоетапної авторизації. Для входу в обліковий запис ви можете використати спочатку пароль, а після цього спеціальний одноразовий код, який прийде вам у вигляді смс-повідомлення. Функція включається в розділі налаштувань безпеки у вкладці “підтвердження входу”. У «Facebook» теж реалізована система двоетапної авторизації. У налаштуваннях безпеки можна встановити генератор кодів. Потім достатньо ввести цей код вручну та авторизуватись в соціальній мережі, або розпізнати QR-код зі смартфона.

І наостанок – можна і не користуватись інтернет-ресурсами країни-агресора. «ВКонтакте» – суто російська соцмережа, сервер якої знаходиться у Санкт-Петербурзі тож впливу на нього поліцейські не мають.