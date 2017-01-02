“Агенти” св. Миколая від «БПП «Солідарність» Тернопільщини завершили місію

На Тернопільщині напередодні новорічних свят представники партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» привітали дітей та роздали подарунки.

У Бучачі малозабезпечені сім’ї, а також родичі воїнів АТО отримали адресну допомогу. Депутат Тернопільської обласної ради Петро Гадз надав їм 400 продуктових пакунків. Окрім цього, за його підтримки у День святого Миколая майже п’ять сотень діток на Бучаччині отримали подарунки та незабутнє казкове свято. Ідея створити рубрику «Напиши листа святому Миколаю» виникла у працівників місцевої газети «Нова Доба». Дітки написали листи Миколаю та надіслали в редакцію. Учасники акції отримали подарунки. Свято для них організувало ТзОВ «Бучачагрохлібпром» та його керівник Петро Гадз.

До Зборівського дитячого садочка завітав голова районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», помічник народного депутата України Тараса Юрика Василь Мудло. “Звернулися до нас з проханням організувати дітям свято Миколая. Ми закупили подарунки, до дітей завітав Миколай. Вихователі цього садочка на початку навчального року просили допомогти фінансово у придбанні дитячих меблів. Частину коштів виділила наша партія, частину – батьки та інші спонсори. Відтак спільними зусиллями придбали дитячу стінку”, – каже Василь Мудло.

Окрім дитсадка, подарунки від Зборівської районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» отримали школи в селах Білоголови, Ратищі, Піщане, Серетець, Підберізці, Гаї-за-Рудою. Було охоплено 150 дітей початкових класів.

У Чорткові провели свято для дітей-сиріт, переселенців, малозабезпечених та дітей учасників АТО за підтримки місцевих депутатів від «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». У заході взяв участь народний депутат України Олег Барна.

Представники “Солідарності” вітали та дарували гостинці дітям Теребовлянщини, Збаража та Шумська. 20 дітей-сиріт з Теребовлянщини та дітей позбавлених батьківського піклування побували на святковому заході в Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки. Дітям вручили подарунки. У Збаражі за ініціативи та підтримки депутатів районної та міської рад було організовано свято для дітей учасників АТО. У Шумську подарунки отримали 93 дитини. Організатором свята виступили центр соціальної служби для сім’ї і християнська просвітницька організація.