У Тернопільській області — 4 підозри на коронавірус

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 16 березня зафіксовано 2️⃣7️⃣ випадків інфекційних захворювань, з них:

✅Підозра на COVID-2019 – 4 випадок;

✅Вітряна віспа – 1 випадок;

✅Напади (присмоктування) кліщів – 2 випадки;

✅Туберкульоз – 1 випадок;

✅Гостра кишкова інфекція – 7 випадків;

✅Короста – 1 випадок;

✅Скарлатина – 4 випадки;

✅Покуси тваринами – 7 випадків.

ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”