У Тернопільській області — 4 підозри на коронавірус
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 16 березня зафіксовано 2️⃣7️⃣ випадків інфекційних захворювань, з них:
✅Підозра на COVID-2019 – 4 випадок;
✅Вітряна віспа – 1 випадок;
✅Напади (присмоктування) кліщів – 2 випадки;
✅Туберкульоз – 1 випадок;
✅Гостра кишкова інфекція – 7 випадків;
✅Короста – 1 випадок;
✅Скарлатина – 4 випадки;
✅Покуси тваринами – 7 випадків.