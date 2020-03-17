10:37 | 17.03.2020
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Новини Тернополя 

У Тернопільській області — 4 підозри на коронавірус

Irena 3 Views Прокоментуй!

За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 16 березня зафіксовано 2️⃣7️⃣ випадків інфекційних захворювань, з них:

Підозра на COVID-2019 – 4 випадок;
Вітряна віспа – 1 випадок;
Напади (присмоктування) кліщів – 2 випадки;
Туберкульоз – 1 випадок;
Гостра кишкова інфекція – 7 випадків;
Короста – 1 випадок;
Скарлатина – 4 випадки;
Покуси тваринами – 7 випадків.

ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

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