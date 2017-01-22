Болячки дерев такі підступні, – хто знову зазіхнув на тернопільський парк?

Депутат міської ради Сергій Лупак турбується зрізаними та згодом спаленими деревами у себе на окрузі. Про їдкий дим, котрий йшов зі сторони парку Національного відродження, повідомили депутата тернополяни.

Завітавши до даного парку, почав обслідувати причину, в 10:30год. диму уже не було. Підійшовши до пам’ятнику Афганцям, побачив вирізаними біля 10 ялинок, а також шлейф, від того, що тягнули в глибину парку гілля, там виявилось місце де усе це спалювали, загальною площею біля 15 м² . Викликали поліцію, склали протокол. Підійшов представник парку, і сказав, що спалювати почали в 6 год. ранку, а дозвіл дала «пожежна», і вони так постійно спалюють в парках. Набравши 101, а звідти переадресували на інспектора, вияснилось, ніхто ніякого дозволу нікому на спалення не давав, адже в місті діє розпорядження міського голови про заборону спалення будь якого сміття в тому числі і гілля. Виходить розпорядження діє не на усі установи. Згодом прийшов директор парку Національного відродження, із дозволами на зрізку. Проте, чого спалювали в парку, відповіла, «що на цьому місці літом буде краще трава рости».

Як комнтує цю подію ще один депутат міської ради Андрій Шкула, болячки дерев такі підступні.

Вибирають дерева ближче до дороги, і поширюються не хаотично, а прямокутно. Якщо ж комунальники з’ясують, що на дерева напав “африканський сосноїд”, то доведеться вдаватися до радикальних дій: фундамент і торговий заклад зверху… В понеділок долучусь до зясування ситуації,- пише депутат в мережі Фейсбук.