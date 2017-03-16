Чому тернополяни одягнуть різнокольорові шкарпетки

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа запрошує вас взяти участь у «Сонячному флешмобі» «LOTS OF SOCKS» . Його мета – привернути увагу суспільства до людей з синдромом Дауна та висловити їм свою підтримку.

21 березня – Міжнародний день людей з синдромом Дауна. Двадцять перший день третього місяця був обраний, щоб показати, що синдром Дауна пов’язаний з наявністю в клітинах людини 3-ї хромосоми у двадцять першій парі.

Ці дітки – особливі .Одночасно несхожі і схожі на нас. Вони можуть не вміти робити простих речей, але, як всі діти на світі, вони мріють, ростуть, навчаються, радіють подарункам і святам, і хочуть бути щасливими.

В знак підтримки людей з синдромом Дауна, збираючись в цей день до школи, в університет, на роботу чи на прогулянку, одягніть яскраві різнокольорові шкарпетки. Одягнувши або приколовши їх до сумки чи одягу, ви викликаєте підвищену увагу оточуючих, але відбувається це з вами лише 1 день в рік, а люди з синдромом живуть в полі такої уваги постійно. І, на жаль, ставлення до них не завжди доброзичливе та дружнє.

У нашій школі навчаються діти з синдромом Дауна. Вони дарують тепло та ласку тим , хто їх оточує. А ще вправно демонструють всім, що діагноз – не завада повноцінному життю!!!

Якщо ви вирішили приєднатися до нашого флешмобу, просимо вас фотографувати себе та своїх друзів чи колег по роботі з кольоровими шкарпетками і присилати свої фото на адресу : 0969@ ukr.net

А ще при зустрічі з «сонячною» дитиною обов’язково посміхніться їй!!!