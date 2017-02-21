Де Степан Барна побачив у Тернополі слід «русского міра»

Степан Барна побачив у Тернополі слід «русского міра».

Голова Тернопільської ОДА різко засуджує вчинок осіб, які облили фарбою Візовий центр країн Австрії, Литви та Польщі у м.Тернопіль.

При цьому він підкреслив, що напис «Наш Степан Бандера» швидше можна вважати проявом політичної провокації, аніж істинною патріотичною позицією.

Голова ОДА звернуся до правоохоронних органів, Служби безпеки України та ГУ Національної поліції з проханням оперативно розслідувати інцидент, і притягти до відповідальності винуватців.

«Подібні наруги над дипломатичними установами в нашій області – неприпустимі! Ми намагаємося докладати максимум зусиль, щоб розвивати дипломатичні відносини та укріплювати міжнародні зв’язки Тернопільщини з іншими країнами. Для нас добросусідство із країнами Європи – є одним із пріоритетів. Тому дії осіб, які дозволяють собі подібні акти вандалізму, дискредитують Тернопільщину, а отже вони мають бути притягнуті до відповідальності», – зазначив Степан Барна.

На думку Голови ОДА у діях осіб, які облили фарбою Візовий центр в Тернополі, помітним є слід російських спецслужб та прихильників «русского міра».

«Сьогодні ведеться боротьба за незалежність та збереження територіальної цілісності України. Водночас, агенти Кремля намагаються у різний спосіб дестабілізувати ситуацію в середині нашої країни. Усі їхні дії направлені проти українського народу, а також проти того європейського вибору, який зробила наша держава. Але я переконаний, що у нас достатньо фахівців, аби виявити таких осіб та притягти до відповідальності. Також я впевнений, що жителі Тернопільщини мудрі та зуміють відрізнити справжню державницьку позицію від псевдо-патріотів, які намагаються посіяти розбрат», – зауважив Степан Барна.

При цьому він наголосив, що істинні патріоти мають можливість вшанувати пам’ять борців за незалежність України, долучившись до заходів із відзначення в області Року Української Повстанської Армії.