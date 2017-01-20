Де тернополяни можуть заплатити за комуналку без комісій?

При здійсненні оплати за комунальні послуги у державних установах УДППЗ «Укрпошта» та АТ «Ощадбанк» введена комісія. Становить вона від 3 грн. в «Укрпошті», від 7 до 10 грн. в АТ «Ощадбанк» та сплачується на користь саме цих установ.

«Укрпошта» бере зі споживачів комісію у розмірі 3 грн., яка збільшується у відповідності до суми, що вноситься. Згідно з тарифами «Укрпошти», за кожен рахунок фізичні особи платять комісію, розмір якої залежать від суми платежу, але становить не менше 3 гривень. Зокрема, до 400 грн. – 1,5%, від 400 грн. до 1000 грн. – 1%, понад 1000 грн. – 0,8%.

Тернополяни для оплати за комунальні послуги можуть користуватися послугами інших банків, у деяких з них комісії навіть нижчі. Окрім того, можна користуватися ресурсом oplata.te.ua, де взагалі не передбачено жодних додаткових комісій.