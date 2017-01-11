Новини Тернополя 

Дівчина з Тернопільщини крала гроші, щоб.. платити за навчання

Maryana Прокоментуй!

Таємне викрадення чужого майна правоохоронці Тернополя інкримінують жительці села Горигляди Монастириського району. Двадцятитрьохлітня дівчина викрала у своєї подруги 1175 гривень.

За словами слідчих, підозрювана разом із компанією 3 січня відпочивала в одному із розважальних закладів обласного центру. Гроші вона витягнула із сумочки знайомої тоді, коли та танцювала. Потерпіла виявила зникнення коштів і звернулася за допомогою до правоохоронців.

Проведеними заходами поліцейські вийшли на слід зловмисниці. Дівчина зізналася у крадіжці, але гроші встигла витратити. Вона їх одразу перекинула на банківський рахунок, як оплату за навчання.

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