Новини Тернополя 

До уваги чоловіків: скільки коштують квіти в Тернополі напередодні 8 Березня

Irena Прокоментуй!

Згідно з опитуванням КМІС, головні подарунки, які хотіли б отримати жінки на 8 Березня – це квіти, турбота й увага, ювелірна прикраса, романтична подорож, парфуми, косметика і гроші. 

 

Так, квіти бажають отримати 27% жінок, 34% чоловіків мають намір їх дарувати. Серед жінок 12% не чекають від чоловіків жодних подарунків, крім турботи і уваги, та лише 6% чоловіків відмітили цей пункт.

 

Крім того, ювелірну прикрасу хотіли б отримати в подарунок 7% жінок, романтичну подорож – 6% жінок, парфуми або косметику – 5% жінок.

 

Порівняно з минулими роками в цілому тенденції залишаються незмінними. Кількість жінок, які б хотіли отримати у подарунок квіти збільшилася на 4% (було 23%, стало 27%), серед чоловіків також збільшилася кількість тих, хто має намір дарувати квіти – на 4% (було 30%, стало 34%).

 

“Погляд” з’ясував, скільки коштують тернопільським чоловікам один з найбажаніших подарунків для жінки – квіти.

 

Отож, вартість тюльпанів у горщику коливається від 25 до 40 гривень, якщо ж брати букет, – то одна квітка обійдеться у 1920 гривень.

 

Якщо вибір впав на перші квіти вести – проліски або підсніжники – їх ціна орієнтовно 9-18 гривень. Не менш популярні для цієї пори року гіацинти ватрують орієнтовно 45 гривень.

 

Троянди обійдуться тернополянам від 25-50 грн за квітку, продавчині стверджують, що завтра квіти будуть дорожчими.

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