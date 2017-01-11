Гайда в круту мандрівку Тернопіллям на вікенд 14-15 січня!

Клуб мандрівників “Слід” запрошує у мандрівку на вихідні 14-15 січня.

Програма:

14 січня. Субота

08:00 – виїзд з Тернополя. Переїзд Тернопіль – Русилів.

Перехід по маршруту Русилів – Язловець: огляд каскаду Русилівських водоспадів, перекус біля вогнища, руїни Язловецького замку, екскурсія монастирем.

Вечеря в Язловецькому монастирі. Ночівля в готелі на околицях Бучача.

15 січня. Неділя

Сніданок в монастирі, продовження мандрівки.

Перехід по маршруту Устечко – Нирків: огляд водоспадів Дівочі Сльози та Джуринського, руїни Червоногрудського замку.

Якщо буде достатньо міцна крига – зможете полазити на мотузках по водоспадах.

Вартість поїздки 450 грн. з особи. У вартість входить проїзд, супровід, ночівля в монастирі, сніданок та вечеря.