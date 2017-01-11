Гайда в круту мандрівку Тернопіллям на вікенд 14-15 січня!
Клуб мандрівників “Слід” запрошує у мандрівку на вихідні 14-15 січня.
Програма:
14 січня. Субота
08:00 – виїзд з Тернополя. Переїзд Тернопіль – Русилів.
Перехід по маршруту Русилів – Язловець: огляд каскаду Русилівських водоспадів, перекус біля вогнища, руїни Язловецького замку, екскурсія монастирем.
Вечеря в Язловецькому монастирі. Ночівля в готелі на околицях Бучача.
15 січня. Неділя
Сніданок в монастирі, продовження мандрівки.
Перехід по маршруту Устечко – Нирків: огляд водоспадів Дівочі Сльози та Джуринського, руїни Червоногрудського замку.
Якщо буде достатньо міцна крига – зможете полазити на мотузках по водоспадах.
Вартість поїздки 450 грн. з особи. У вартість входить проїзд, супровід, ночівля в монастирі, сніданок та вечеря.