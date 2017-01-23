«Корупція в вишиванках» у Тернопільській ОДА або «Робимо роботу як-небудь, головне – освоїти кошти»

ГО ВО Автомайдан турбують всі питання, які пов’язані з корупцією в органах державної влади. Саме це є пріорітетом діяльності нашої організації, тому ми не можемо залишатися осторонь подій, які виникли в Управлінні капітального будівництва Тернопільської ОДА (далі – УКБ ТОДА). Відтак публікуємо наше розслідування стосовно останніх подій за участю цього підрозділу Тернопільської ОДА.

Частина 1 «Корупція в вишиванках»

22.04.2015 року очільником УКБ ТОДА був призначений Кузяк Віктор Степанович, постать досить неоднозначна. До призначення на посаду Кузяк В. С. займався підприємницькою діяльністю в сфері ресторанного бізнесу, крім цього, очолював ТОВ «Спільного Україно-Німецького підприємства «Тер-Бау-Гіпс». У 2013 році Кузяка було засуджено до 1 року позбавлення волі (умовно) за корупційні діяння. Степан Барна зверніть увагу на представників Вашої команди.

У декларації за 2015 рік Кузяк В. С. також забув вказати, що він є засновником та керівником двох громадських організацій (ГО «Федерація каноє Тернопільщини» та ГО «Всеукраїнська федерація Кагополо»). Чи вистачає часу Кузяку бути керівником одночасно двох ГО та УКБ ТОДА, питання реторичне.

Рішення суду -> https://goo.gl/7IjNk4 та -> https://goo.gl/7lPYcM

Частина 2 «Робимо роботу як-небудь, головне – освоїти кошти»

В кінці 2016 року увагу громадськості привернуло питання проведення капітального ремонту Березовицької школи на котру виділили 1,5 млн. грн. У телефонній розмові Кузяк стверджував, що підпорядковане йому управління чітко контролює хід ремонтних робіт (утеплення фасаду), що є пріоритетним напрямком роботи УКБ ТОДА. Проте, як нам вдалося з’ясувати, технічний нагляд УКБ ТОДА здійснювався абияк. Зокрема управління проігнорувало порушення державних будівельних норм щодо утеплення школи, на які ми вказували Кузяку, а підрядник продовжив роботу з порушенням ДБН.

Виконавцем робіт є Приватне підприємство «Надра-Тернопіль», директором і засновником якого є Баран Ростислав Олегович. Цікавим є те, що підприємство не має жодного досвіду виконання подібних робіт, адже зареєстроване 28.07.2016 року, а вже 04.10.2016 року (через 2 місяці з дня державної реєстрації) УКБ ТОДА доручило цьому підприємству виконання капітального ремонту в Березовицькій школі.

На кінець 2016 року, аби освоїти кошти, з виконавцем робіт були підписані акти та перераховані кошти, водночас роботи не були завершені. Роботи там тривають і досі. Крім цього нами зафіксовано, що замість дорогих будівельних матеріалів, вказаних в кошторисі на капітальне будівництво, використані матеріали ринкова вартість яких вдвічі, а подекути втричі дешевша. Куди поділася різниця у вартості матеріалів розберуться правоохоронці, котрих ми вже повідомили.

У підтвердження наших слів інспекцією ДАБІ в Тернопільській області на початку 2017 року була проведена перевірка по вищезгадуваному об’єкті. (фото акта перевірки додається). Також звертаємо увагу на те, що в Україні сформувалась судова практика щодо незаконного утеплення таких типових закладів.

Частина 3 «Я маю факти корупції, але правоохоронцям про них не скажу»

У коментарі газеті «RIA плюс», Кузяк повідомив, що усі роботи у Березовицькій школі виконуються з дотриманням будівельних норм і жодної корупції там немає. Водночас за словами Кузіва громадські активісти Об’єщик та Луців вимагали від нього, як посадової особи, 100 тис. грн. за те, щоб «відчепитися» від підрядника. Нагадаємо Кузяку, що згідно з Правилами поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, про такі факти він мав невідкладно повідомити вище керівництво та правоохоронців.

Також пропонуємо вашій увазі короткий відеосюжет про “ремонт” школи в смт В. Березовиці.

Дякуємо ресурсу https://youcontrol.com.ua за наданий безкоштовний доступ до інформації, яка використана у підготовці цієї публікації.

Джерело: ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок