Музичний гурт кременчанина вразив легендарних британських музикантів

Українсько-канадський дует вразив легендарних британських музикантів

Напередодні Новорічно-Різдвяних свят українсько-канадський дует Ummagma записав мрійливу пісню з легендарним британським електронним гуртом A.R. Kane.

Шона МакЛарнон, вокалістка Ummagma: «У день, коли ми мали записувати цю пісню, нас просто-таки переповнювали позитивні емоції і реальне відчуття магії. Завірюха тільки-но вщухла, подача електроенергії була знову стабільною, і ми рвалися у студію, аби перенести всю нашу енергію, наші почуття і емоції на магнітну стрічку і втілити їх у записі».

За словами лідера A.R.Kane Руді Тамбали, який зробив два ремікси на пісню «Winter Tale», українсько-канадський тандем вразив його до глибини душі.



«Звучання Ummagma виявилося настільки кайфовим, що мені довелося купити нові студійні монітори, аби переконатися, що в мене нема галюцинацій. Якби Underworld або The Chemical Brothers заспівали їх пісню «Lama», вона б стала класикою», – заявив британець.

Цікаво, що спочатку випуск синглу планувався на 12 січня, але у музикантів «просто не було сил терпіти аж стільки», тому й було прийнято рішення викласти «Winter Tale» у вільний доступ.

«Таким чином ми вирішили зробити новорічний подарунок і слухачам, і собі. Особливо хотілося б, аби цю пісню тепло сприйняли в Україні», – сказав Олександр Кретов, музикант Ummagma.

Сингл «Winter Tale» – https://soundcloud.com/ummagma/sets/ummagma-frequency

Ummagma – це музичний, сімейний тандем Олександра Кретова із міста Кременця, що на Тернопільщині, і канадійки Шони МакЛарон.

Їх музика поєднує в собі елементи легкої позитивної музики з пульсуючим звуком і чарівним вокалом. Незважаючи на те, що музика Ummagma охоплює кілька музичних жанрів (dream pop, post-rock, power pop) індивідуальність звучання і тематичне розшарування звуку проникає через всі пісні гурту, що дозволяє не сплутати Ummagma з іншими гуртами.

Пісні Ummagma вже звучать на радіостанціях Великобританії, Австралії, Канади, США і навіть Таїланду (всього – у п’ятдесяти країнах світу).

У 2015 році альбом Ummagma «Frequency» очолив рейтинг, складений престижним американським журналом «Stereo Embers». Альбом також опинився на третьому місці в чарті від «Music Existence» і був визнаний кращим дрім-поп альбомом року за версією видання «The Record Stache». Загалом платівка увійшла до ТОПів понад 40 музичних видань світу.

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