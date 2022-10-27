Анти-стрес: В Тернополі відкрилася перша студія майстер-класів по рукоділлю
У студії майстер-класів “Отако” у спокійній, розслабляючій атмосфері людей різного віку вчать виготовляти корисні речі своїми руками.
Наразі відкриті набори на майстер-класи по плетінню зимових шапочок та панамок.
Відкрилася студія 6 жовтня 2022 року.
“Отако” працює у “домашньому” форматі – тут немає ні парт, ні суворої навчальної атмосфери. Усі, незалежно від того, є у них досвід у рудоділлі чи ні, одразу почуваються розслаблено і спокійно. Адже головне завдання студії – поділитися з гостями хорошим настроєм, і вже як бонус – новими, цікавими вміннями.
Тут ви отримуєте 5 в 1:
- Відпочиваєте
- Заспокоюєтеся, відновлюєте внутрішній спокій
- Здобуваєте нові знання та вміння
- Йдете додому з готовою шапочкою/ панамкою ітд
- Знайомитеся з новими цікавими людьми з такими ж інтересами, як у вас
Хто може приходити на майстер-класи?
Усі бажаючі віком від 11 років. Молодші теж можуть, але лише у супроводі когось зі старших.
Досвід не потрібен. У студії “Отако” у всіх все виходить з першого разу.
Записатися на майстер-клас можна написавши у direct в інстаграмі, або зателефонувавши за номером 0968131086.