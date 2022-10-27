23:24 | 27.10.2022
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Анти-стрес: В Тернополі відкрилася перша студія майстер-класів по рукоділлю

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У студії майстер-класів “Отако” у спокійній, розслабляючій атмосфері людей різного віку вчать виготовляти корисні речі своїми руками. 

Наразі відкриті набори на майстер-класи по плетінню зимових шапочок та панамок. 

Відкрилася студія 6 жовтня 2022 року. 

 “Отако” працює у “домашньому” форматі – тут немає ні парт, ні суворої навчальної атмосфери. Усі, незалежно від того, є у них досвід у рудоділлі чи ні, одразу почуваються розслаблено і спокійно. Адже головне завдання  студії – поділитися з гостями хорошим настроєм, і вже як бонус – новими, цікавими вміннями. 

Тут ви отримуєте 5 в 1:

  •  Відпочиваєте
  •  Заспокоюєтеся, відновлюєте внутрішній спокій
  •  Здобуваєте нові знання та вміння
  • Йдете додому з готовою шапочкою/ панамкою ітд
  • Знайомитеся з новими цікавими людьми з такими ж інтересами, як у вас

Хто може приходити на майстер-класи?

Усі бажаючі віком від 11 років. Молодші теж можуть, але лише у супроводі когось зі старших. 

Досвід не потрібен. У студії “Отако” у всіх все виходить з першого разу. 

Записатися на майстер-клас можна написавши у direct в інстаграмі, або зателефонувавши за номером 0968131086. 

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