Анти-стрес: В Тернополі відкрилася перша студія майстер-класів по рукоділлю

У студії майстер-класів “Отако” у спокійній, розслабляючій атмосфері людей різного віку вчать виготовляти корисні речі своїми руками.

Наразі відкриті набори на майстер-класи по плетінню зимових шапочок та панамок.

Відкрилася студія 6 жовтня 2022 року.

“Отако” працює у “домашньому” форматі – тут немає ні парт, ні суворої навчальної атмосфери. Усі, незалежно від того, є у них досвід у рудоділлі чи ні, одразу почуваються розслаблено і спокійно. Адже головне завдання студії – поділитися з гостями хорошим настроєм, і вже як бонус – новими, цікавими вміннями.

Тут ви отримуєте 5 в 1:

Відпочиваєте

Заспокоюєтеся, відновлюєте внутрішній спокій

Здобуваєте нові знання та вміння

Йдете додому з готовою шапочкою/ панамкою ітд

Знайомитеся з новими цікавими людьми з такими ж інтересами, як у вас

Хто може приходити на майстер-класи?

Усі бажаючі віком від 11 років. Молодші теж можуть, але лише у супроводі когось зі старших.

Досвід не потрібен. У студії “Отако” у всіх все виходить з першого разу.

Записатися на майстер-клас можна написавши у direct в інстаграмі, або зателефонувавши за номером 0968131086.