Митрополит Василій у Тернополі очолив молитву за українських добровольців

Сьогодні, 14 березня, на Театральному майдані Тернополя відбулася урочистість з нагоди Дня українського добровольця. Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), Єпископ-помічник Теодор (Мартинюк), духовенство різних конфесій Тернополя очолили Молебень за українських добровольців та воїнів АТО.

Архиєпископ Василій побажав українським добровольцям, воїнам, які захищають Україну, доброго здоров’я та многих літ.

В Україні вперше відзначають День добровольця. У цей день вшановують тих, хто першими за покликом серця відправився захищати Батьківщину на Схід.

прес-служба архиєпархії