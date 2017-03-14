Новини Тернополя 

Митрополит Василій у Тернополі очолив молитву за українських добровольців

Redaktor Прокоментуй!

Сьогодні, 14 березня, на Театральному майдані Тернополя відбулася урочистість з нагоди Дня українського добровольця. Архиєпископ і Митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій (Семенюк), Єпископ-помічник Теодор (Мартинюк), духовенство різних конфесій Тернополя очолили Молебень за українських добровольців та воїнів АТО.

20170314 111023

Архиєпископ Василій побажав українським добровольцям, воїнам, які захищають Україну, доброго здоров’я та многих літ.

В Україні вперше відзначають День добровольця. У цей день вшановують тих, хто першими за покликом серця відправився захищати Батьківщину на Схід.

20170314 11103320170314 11310020170314 11313020170314 113234

прес-служба архиєпархії

Можливо Вам сподобається:

У Тернополі евакуйовували людей

Maryana Вимкнено

Найцікавіше про Тернопіль

Redaktor Вимкнено

У Тернополі державне підприємство “намахлювало” на понад 4 млн грн.

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *