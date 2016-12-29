На Тернопільщині аферисти “обвели навколо пальця” 85-річну пенсіонерку

Не розпізнала шахрая 85-річна мешканка села Тилявка Шумськогорайону. Впустила чоловіка до помешкання та віддала до рук афериста чималі заощадження.

Про те, що працівники банку обходять усіх пенсіонерів, аби обміняти банкноти на євровалюту пенсіонерці повідомив незнайомець, який представився одним з таких робітників. Запевнив стареньку, що не слід зволікати бо купюри вже в новому році вийдуть з обігу. Жінка витягла зі сховку усі заощадження – 80 тисяч гривень.

Шахрай справно перерахував готівку, поклав у конверт, натомість витягнув інший якому з його слів лежала валюта. Повідомив, що слід підписатися та поставити печатки. За нею з конвертом в руках і подався до машини. Більше псевдобанкіра старенька не бачила. Про свою біду повідомила сільській голові, а вона одразу звернулася до працівників поліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження.