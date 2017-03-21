На Тернопільщині арештували трактор

Незаконну порубку лісу інкримінують правоохоронці жителю села Целіїв Гусятинського району. Трактор чоловіка спинили працівники превентивної служби. Причина зупинки – перевірка документів на деревину, яку він перевозив у причепі свого транспорту.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Гусятинського відділення поліції Олега Гудака, увагу поліцейських привернув причеп, наповнений деревиною. При перевірці з’ясувалося, що це дрова породи дуб.

Надати будь-які дозвільні документи на деревину власник транспортного засобу не зміг. Він сказав, що самовільно зрубав кілька дерев для власного використання ще у грудні, але не зміг вивезти через сніг.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події встановила, що дуби чоловік зрізав на території Чортківського лісгоспу. На причепі знаходилося і знаряддя праці – бензопила. Трактор арештований, а екологічна служба рахує збитки, спричинені державі підприємливим чоловіком.

Подія внесена до ЄРДР за статтею 246 частина 1 ККУ – незаконна порубка лісу. Співробітники поліції й надалі проводитимуть заходи щодо недопущення незаконної вирубки лісу на території області, а також просять краян повідомляти про подібні факти на лінію «102».