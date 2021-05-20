224 сторінки за 2 місяці: тернополянка Юлія Костюк переклала книгу Білла Гейтса

Тернополянка Юлія Костюк уже декілька років працює перекладачкою. Завдяки їй герої багатьох відомих книг заговорили українською.

Одна з останніх робіт дівчини – «Як відвернути кліматичну катастрофу» Білла Гейтса, повідомляє Т1 Новини. Лінгвістка розповідає, перекладала видання впродовж двох місяців. Щодня виділяла для цього по 7 годин. Пропозиція Юлі надійшла у січні, завершила справу дівчина у березні. Наприкінці квітня книжка вже вийшла українською.

“Перекладати було не так тяжко, тому що написана книга легкою мовою. Гейтс намагався максимально просто роз’яснювати ці речі. Але тримати такий темп без вихідних, було трохи тяжко” – розповідає перекладачка.

Під час роботи Юлія Костюк перечитала кожну сторінку книжки по 10 разів: спочатку перекладати, а згодом перечитувати, додавати більше синонімів, надсилати редактору, виправляти помилки. Всі ці етапи для того, аби в фінальному варіанті текст був досконалим.

“З Гейтсом я не мала часу на попереднє ознайомлення, прочитала повністю, коли вже закінчила переклад. Коли перекладаєш, доводиться вивчати різні нові терміни та професійну лексику. Наприклад, перекладала детектив, розбиралась у видах зброї, бо до того я не мала такого досвіду” – зазначила Юлія.

За освітою Юлія Костюк філолог, а англійська для неї – хобі, яке з часом стало роботою. Тернополянка переконана, не варто боятися чогось нового, а навпаки – йти на зустріч викликам.

Серед переваг книги «Як відвернути кліматичну катастрофу» Білла Гейтса у видавництві зазначають вміщені в ній конкретні поради про те, як кожен з нас може зменшити свій «вуглецевий слід» і що це взагалі таке?; наведені конкретні приклади інноваційних рішень як для великих компаній, так і для звичайних споживачів, які допоможуть врятувати планету від екологічної кризи; факти і наукові дані, описані доступною мовою. Також автор без зайвої «води» допомагає усвідомити цю інформацію та дає конкретні поради, що робити з нею далі, а також відкриває очі на багато речей, про які ми всі чули, однак, повною мірою не усвідомлювали їх важливість, зокрема, перехід на відновлювані джерела енергії, відмову від пластику і теплових електростанцій.