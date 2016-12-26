На Тернопільщині два парубки стали жертвами шахраїв

Обидва парубки розмістили оголошення на сумнозвісному сайті «ОЛХ». 20-річний бережанчанин продавав системний блок. 24 грудня до нього зателефонував покупець.

Домовилися зустрітися, аби чоловік міг оглянути комп’ютер. Вже при зустрічі незнайомець вирішив одразу забрати товар, а гроші перевести на банківську картку. СМС-повідомлення про оплату семи з половиню тисяч гривень надійшло через декілька хвилин. Продавець спокійно віддав ноутбук до рук зловмисника. Лише при спробі зняти готівку в банкоматі зрозумів, що став жертвою шахрайства. Обіцяних грошей на картці не виявив.

Вже наступного дня аферисти обманули іншого жителя райцентру. 19-річний продавець у такий же спосіб втратив ноутбук, який цінив у понад 5 тисяч гривень.