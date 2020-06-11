Почала малювати в чотири роки: юна тернополянка Юлія Ліщук створює «живі» картини

Почала малювати в чотири роки: юна тернополянка створює «живі» картини.

Десятикласниця з Тернополя найчастіше використовує олійні фарби, каже – вони чудово передають барви на полотні. Картини виглядають «живими», – пише Наш День.

Її полотна привертають увагу незвичними сюжетами, глибиною і самобутністю. Юлія Ліщук – звичайна школярка з багатою уявою, яка вже у свої 15 знає, що хоче стати відомою на весь світ художницею. У 2018 році її нагородили золотою медаллю у Міжнародному конкурсі дитячої творчості «Золотий мольберт: слідами Митрополита Андрея Шептицького», серед інших здобутків – перше місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва. Юля з відзнакою закінчила художню школу ім. Михайла Бойчука і мріє про персональну виставу, адже вже має достатньо робіт для цього. Ми поговорили з нею про те, що зараз надихає молодь і допомагає творити.

– Розкажи, з чого усе починалося?

– Я взагалі не думала, що буду займатися малюванням, просто робила те, що подобалося. Але в чотири роки батьки розгледіли талант у моїх дитячих малюнках і, коли трохи підросла, віддали в місцеву художню школу. Я пішла туди з цікавістю, а невдовзі мене з моїми роботам почали запрошувати на різні олімпіади, конкурси. Виявилося, що не тільки батькам подобалися мої картини, а й вчителям, знайомим. Саме це й надихнуло мене до того, щоб розвивати свій талант.

Взагалі, підтримка дуже важлива, особливо – найближчих людей. Мої рідні мені завжди казали: «Ти дуже талановита, а талант не можна закопувати в землю, адже він від Бога». Тепле ставлення, схвалення, любов допомагають розкритися.

– Пам’ятаєш свої перші роботи, що на них було зображено?

– Першими картинами були… клякси, це було в художній школі. Ми малювали персонажів з мультфільмів, портрет мами, мазками зображували різні пори року, вчилися створювати пейзажі, натюрморти, відтіняли їх.

– Як пишеш картини тепер, адже є дуже багато різних технік.

– Найчастіше використовую олійні фарби, адже вони найкраще передають відтінки та барви на полотні. Картини виглядають «живими». Рідше – акварель та акрил, адже ними можна робити дуже чіткі лінії. До прикладу, гарно б вийшли натюрморти, пейзажі. Зазвичай мені легше одразу малювати, але іноді для натюрмортів роблю нариси олівцем, щоб дотримати пропорцій, тоді вже процес малювання триваліший. Я не люблю «триматися» однієї теми, поєдную велике різноманіття кольорів з ніжними відтінками, люблю малювати різне: сьогодні портрет, завтра пейзаж, післязавтра – ікони.

– Зараз багато людей займаються творчістю, зокрема й молодь. Постійно потрібно бути «в тренді», де береш ідеї для картин?

– Так, дійсно, зараз є дуже багато талановитих юних художників, кожен особливий, і навіть якщо було б дві однакові картини, все одно техніка написання інша. Я дуже багато подорожую Україною, об’їздила майже кожен її куточок, мене надихають мандрівки, саме з них я черпаю ідеї. Звичайно, багато залежить від того, що малюю. Якщо портрети – то надихають люди із цікавою зовнішністю, а якщо натюрморти – то їжа.

– Скільки потрібно часу, щоб написати полотно?

– Якщо чесно, то картину можна написати й за добу, але не потрібно відволікатися на інші справи, адже малювання – це дуже складний процес, який потребує уваги.

– Ти вже вирішила, куди вступатимеш після школи? Творчість буде основним заняттям в житті?

– Хочу бути дизайнером інтер’єру, тому вступатиму на факультет дизайну, але ще не визначилася, у яке місто. Звісно, що творчість є була і буде основним моїм заняттям, адже я творча особистість – це мені до душі. Я роблю те, що приносить мені задоволення та радість. Щиро вдячна своїм батькам, що повірили у мене.

– Що можеш порадити людям, які хочуть навчитися малювати?

– Постійно малювати, навіть якщо вам не подобається ваша робота, адже немає гарного чи поганого мистецтва. Не боятися експериментувати – зараз дуже популярні незвичайні картини. Обов’язково відправляти роботи на олімпіади, конкурси, щоб вас помітили та розгледіли талант.

Тетяна ЛЕНЬКО.