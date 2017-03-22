На Тернопільщині розшукують фірмовий спортивний байк (фото)

До кременецьких правоохоронці звернувся житель села Комарівка із заявою про викрадення спортбайка. За словами чоловіка, невідомі в ніч на 21 березня шляхом пошкодження вікна проникли у гараж та незаконно заволоділи мотоциклом “Yamaha R6”, який належить його пасинку.

Поліцейські звертаються до краян, якщо ви володієте інформацією про осіб, причетних до скоєння даного злочину, чи помітили схожий транспортний засіб, телефонуй те за номерами: у Кременці (03546) 2-22-45, моб. 067350930, чи «102» у будь-який підрозділ поліції.