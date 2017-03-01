На Тернопільщині шахраї “розвели” довірливу жінку

Невідомий продавець зателефонував до жінки та захотів придбати візок. Жінку мало б насторожити, що він не цікавиться ані комплектацією візка ані його станом, а одразу просить номер банківської карти, однак вона без будь-яких сумнівів продиктувала дані.

Вже через декілька хвилин пролунав новий дзвінок. Абонент представився працівником банку та заявив, що на картку надійшли надходження, однак через збій системи гроші неможливо зняти з картки. Попросив підійти до банкомату для здійснення деяких операцій. Довірлива мешканка райцентру так і зробила.

За підказками шахрая замість отримати, потерпіла перевела власні гроші на чужий рахунок та втратила дві тисячі гривень. Схаменулася лише тоді, коли отримала смс про успішну операцію по переведенню коштів. Про аферу жінка розповіла правоохоронцям.