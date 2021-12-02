Зухвалий іноземець у Тернополі надебоширив на 8 років тюрьми

На лаві підсудних опинився 35-річний громадянин Республіки Сьєрра-Леоне. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження.

У листопаді до співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із барів міста Тернополя відвідувач під час конфлікту завдав удар гострим предметом охоронцю закладу. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Потерпілого, 26-річного жителя Тернопільського району, з проникаючи пораненням черевної порожнини шпиталізували до лікарні. Допоки медики рятували життя молодому чоловікові, працівники поліції встановлювали обставини інциденту та розшукували зловмисника.

У ході оперативних заходів правоохоронці затримали причетного до нанесення тілесного ушкодження охоронцю. Ним виявився 35-річний громадянин Республіки Сьєрра-Леоне. Чоловік проживає на території України законно, раніше в поле зору поліцейських не потрапляв.

Під час досудового розслідування було встановлено, що іноземець неодноразово відпочивав в даному барі та завжди поводився зухвало. Під час останнього візиту він теж проявляв неповагу до оточуючих та на зауваження працівників закладу не реагував. На цьому ґрунті у нього виник словесний конфлікт з охоронцем. У ході якого іноземець наніс один удар предметом, схожим на ніж, в живіт потерпілому.

На даний час досудове розслідування завершено. Матеріали кримінального провадження слідчі Тернопільського районного управління поліції скерували до суду. За вчинене іноземцеві загрожує до 8 років позбавлення волі.