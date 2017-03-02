На Тернопільщині трапилася резонансна крадіжка під прицілом камер

Про крадіжку мотоциклу марки “YAMAHA MT07” 28 лютого заявив житель Збаража. Чоловік повідомив, що на одному з сайтів в мережі інтернет розмістив оголошення про продаж транспортного засобу. До нього зателефонував невідомий і попросив показати товар. Продавець погодився і запросив чоловіка до себе додому.

Близько 12:00 потенційний покупець приїхав за вказаною адресою, довго оглядав мотоцикл, перевіряв деталі і роботу двоколісника. В якийсь момент гість завів транспорт та втік в бік Підволочиська.

Усе це відбувалося на території господарства потерпілого і злодюжку зафіксувала камера відеоспостереження, встановлена на будинку. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці розшукують крадія, а також перевіряють усі схожі транспортні засоби. Потерпілий каже, що привіз мотоцикл з-за кордону, тому документів на нього немає, але є фото з номером кузова та зовнішнім виглядом товару. Чоловік оцінив суму збитків у 2950 доларів США.

Працівники поліції звертаються до усіх, хто бачив даний транспорт чи збирається купувати схожий, перевіряти номера кузова, аби не придбати крадений товар.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 289 частина 1 ККУ – незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває слідство.