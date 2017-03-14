На Тернопільщині у вогні згоріло авто (фотофакт)

13 березня о 10:41 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Драганівка Тернопільського району.

На виклик направили черговий караул 3-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління у складі 4-ох чоловік особового складу. По прибуттю на місце встановили, що загоряння виникло у гаражному приміщенні господарської будівлі.

Завдяки злагодженим та організованим діям бійців Служби порятунку уже о 11:47 вогонь зупинили, а о 11:58 – повністю ліквідували.

Пожежою знищено дах господарської будівлі та автомобіль, декілька одиниць техніки, облицювання стін. На пожежі врятовано житлову будівлю, сусідні приміщення господарської будівлі.