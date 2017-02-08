На Тернопільщині викрили розтратників бюджетних коштів

Тернопільською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи одного із господарств Зборівського району упродовж листопада-грудня 2016 року незаконно використали понад 685 тисяч грн. субвенції з державного бюджету, наданих для реконструкції спортивного майданчика.

Службовці господарства наприкінці 2016 року підписали документи про виконання робіт згідно договорів, але фактично умови угод не були виконані: реконструкція спортивного майданчика не завершена, спортивні тренажери на ньому не встановлені.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.