На Тернопільщині визначили школи, які стануть “опорними”

Для рівного доступу дітей до якісної освіти в сільській місцевості торік на Тернопільщині створено 12 опорних навчальних закладів (9 – у районах та 3 – у громадах), а також 32 їхні філії. Про це повідомила під час щотижденної відеонаради з головами районних державних адміністрацій начальник управління освіти і науки облдержадміністрацій Ольга Хома.

«У 2016 році для оснащення опорних шкіл сучасною матеріально-технічною базою, у тому числі забезпечення кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання, впровадження енергозберігаючих технологій з державного бюджету виділено 15 036,6 тис. грн», — повідомила Ольга Хома.

На даний час робочою групою здійснюється моніторингове дослідження діяльності опорних навчальних закладів області. Результати моніторингу розглядатимуться на колегії управління освіти і науки облдержадміністрації у квітні 2017 року.

Довідково: Перелік опорних шкіл у Тернопільській області:

– Потуторська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бережанської районної ради;

– Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м.Заліщики;

– Лановецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Лановецької районної ради;

– Монастириська ЗОШ І-ІІІ ступенів Монастириської районної ради;

– Козівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;

– ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 м.Хоростків Хоростківської міської ради Гусятинського району;

– Доброводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доброводівської сільської ради Збаразького району;

– Стрілковецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Борщівської районної ради;

– Комунальний заклад Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ступенів Тернопільської районної ради;

– Микулинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів Микулинецької селищної ради;

– Скалатська ЗОШ І-ІІІ ступенів Скалатської міської ради;

– Новосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Мирона Зарицького Новосільської сільської ради.