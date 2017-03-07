На Тернопільщині затримали члена львівської банди

Троє нападників посеред ночі увірвалися до помешкання 61-річної пенсіонерки та відібрали у потерпілої всі її заощадження. Нині зловмисників арештовано та оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 187 ККУ.

Зі слів заступника начальника Головного управління Національної поліції Тернопільщини Степана Яцуха, зловмисників взяли якраз напередодні чергової вилазки. Злочинне тріо планувало новий злочин.

22 лютого до чергової частини Гусятинського відділення поліції зателефонував тернополянин і повідомив, що вчинено напад на його бабусю, котра мешкає у Хоросткові. Зі слів заявника, які згодом підтвердила й сама потерпіла, близько десятої години вечора троє невідомих осіб у масках, знявши віконну шибу в гаражному приміщенні, проникли до житлового будинку пенсіонерки. Жінка була у спальні, як нападники увірвалися, зв’язали руки та ноги, накрили обличчя тканиною та стали вимагати гроші.

Перелякана пенсіонерка каже, що не зовсім пам’ятає, що з нею відбувалося, адже не раз від сильного хвилювання та стресу втрачала свідомість. Пригадує, що через погрози обпікати тіло розжареною праскою вказала на сховок, де зберігалися гривні. Нещасна попросила води і розв’язати їй руки, які були затягнені пластиковими стяжками. Нападники, вдоволені знахідкою чималої суми, виконали прохання жертви, а вона, скориставшись тим, що банда нишпорила в інших кімнатах, вибралася зі спальні через вікно та стала тікати. Боса, в одній нічній сорочці вона добігла до сусідки, звідти й зателефонувала внукові.

-Оперативні заходи, спрямовані на встановлення осіб підозрюваних тривали цілодобово. І вже за декілька днів нам вдалося вийти а слід нападників, – розповідає полковник поліції Степан Яцух. – З’ясувалося, координатором банди був 43-річний тернополянин. Саме він вказав адресу потерпілої своїм спільникам. А ті двоє – львів’янин та житель Черкас – особи з багатим кримінальним минулим, що вийшли на волю за законом Савченко. 43-річний житель Львова – в минулому член відомої банди Сушка, а 45-річний черкащанин – раніше судимий за бандитизм.

Зловмисників затримали у Львові. Речові докази, вилучені у них, беззаперечно вказують на причетність до вчинення злочину. У зловмисників вилучили дев’ять з половиною тисяч євро з вкрадених тринадцяти тисяч, 150 американських доларів з вкрадених півтори тисячі, мобільні телефони, антикварний годинник у вигляді підвіски та декілька пляшок елітного алкоголю, що належать потерпілій. Також в автівці, на якій пересувалися бандити, знайдено сумки з одягом, масками та взуттям в яких ті були вдягнені під час нападу.

Нині усі троє зловмисники арештовані: тернополянин – з правом внесення сто тисяч гривень застави, а львів’янин та черкащанин – без такої можливості. Триває досудове розслідування.