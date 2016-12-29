На ярмарку у Тернополі заборонили продавати алкоголь

На Різдвяному ярмарку, який відкрили у центрі міста, заборонено продавати алкоголь після 22.00 год.

«У Новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня ми очікуємо біля головної ялинки міста багато тернополян. Тому, у цілях безпеки, до цього часу повинні бути забрані усі столики, які встановлені біля торгових палаток, а також буде заборонено використовувати для приготування їжі відкритий вогонь», – додає міський голова.

При виявленні порушень тернополян просимо звертатися на довідку за тел. 1580 або у поліцію.