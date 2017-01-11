Начальника управління ЖКГ Тернопільської міської ради призначили з порушеннями?

В управлінні житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради новий начальник.

Олег Іванович Соколовський – “комунальник” з багаторічним досвідом.

– Переконаний, що напрям ЖКГ – найтяжчий, – зазначив депутат міськради Іван Сороколіт. – Будь-кому, хто зважиться очолити таку посаду, швидше поспівчуваю та побажаю міцних нервів, а ніж привітаю. Пан Соколовський вже очолював управління ЖКГ в часи, коли міським головою був Роман Заставний. У мене, як депутата, є певні застереження до кандидатури Олега Івановича. Але вони не критичні. Як то кажуть, “критикуючи – пропонуй”. А з огляду на те, що кращого кандидата, котрий готовий погодитись очолити управління, назвати я не можу, то і виступати проти було б не логічно.

Як голова профільної постійного депутатської комісії з питань ЖКГ Іван Сороколіт зазначив, що службові особи при підготовці проекту розпорядження міського голови про призначення начальника управління припустили певне порушення. Адже згідно з затвердженим міською радою “Положенням про постійні комісії міської ради” №7/1/9 від 11.11.2015р.: “ПОСТІЙНА КОМІСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ЕКОЛОГІЇ, НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ:

• Попередньо розглядає і дає свої висновки щодо кандидатур для обрання, затвердження, призначення, звільнення або погодження міською радою, виконавчим комітетом або міським головою на посади (начальники управлінь, відділів, департаментів та ін., а також директорів комунальних підприємств та установ), котрі пов’язані з профілем діяльності комісії”.

Хоч рішення комісії у даному випадку носить рекомендаційний, а не обов’язковий до виконання характер, але як процедурний етап, його варто було дотримати. Чи для чого написана дана норма в Положенні прийнятою міською радою і не заветованим міським головою?

Помилково і контрпродуктивно намагатись викидати ланку “депутат” з ланцюжка “виборець -> міський голова+депутати -> виконавчі органи”.