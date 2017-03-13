Неприємним сюрпизом зустрів ранок 13 березня мешканців будинків на БАМі (фото)

Неприємним сюрпизом зустрів ранок 13 березня мешканців будинків вул. Київська,9, 15 Квітня,15, 15 Квітня,17. Близько 2-ох десятків машин пофарбовано. Про це в мережі Фейсбук пише Ірина Чорна. Як підмітила Світлана Гуменна, постраждали автомобілі, які знаходились по периметру котельні з можливим торф’яним майбутнім.

Ще невідомо ⚠

Такі річ десь я чула, І таку капость зроблено сьогодні понад двом десяткам авт 😠 🚘

А знаєте де 📣

Совпадєніє, нє думаю, – пише у коментарях жінка.