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Неприємним сюрпизом зустрів ранок 13 березня мешканців будинків на БАМі (фото)

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Неприємним сюрпизом зустрів ранок 13 березня мешканців будинків вул. Київська,9, 15 Квітня,15, 15 Квітня,17. Близько 2-ох десятків машин пофарбовано. Про це в мережі Фейсбук пише Ірина Чорна. Як підмітила Світлана Гуменна, постраждали автомобілі, які знаходились по периметру котельні з можливим торф’яним майбутнім.

  • Ще невідомо , хто гірший – сволочі, котрі прикидаються добрими людьми ✔ чи добрі люди, котрі прикидаються сволотою ✔…
    Такі річ десь я чула, І таку капость зроблено сьогодні понад двом десяткам авт😠🚘
    А знаєте де 📣? Не повірите – по периметру котельні з можливим торф’яним майбутнім!
    Совпадєніє, нє думаю, – пише у коментарях жінка.

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