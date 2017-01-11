Новини Тернополя 

“Нива” візьме участь у зимовому турнірі пам’яті Ернеста Юста

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У рамках підготовки до другого кола чемпіонату України серед аматорів, футбольний клуб “Нива” Тернопіль візьме участь у традиційному зимовому турнірі пам’яті Ернеста Юста.

Турнір, що проводить Львівська обласна федерація футболу, розпочнеться 25 січня і проходитиме на полях зі штучним покриттям Львова, Моршина та Винників. За регламентом команди спершу проведуть груповий турнір в одне коло, а після цього відбудеться стадія плей-офф. Станом на 11 січня участь у турнірі уже підтвердила 41 команда.

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