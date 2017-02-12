Поліцейські дозволяють тернопільським водіям більше…

Пропонуємо читачам ознайомитися із поадресним переліком світлофорних об’єктів м. Тернополя (у кількості 38шт.), на яких дозволено управлінням патрульної поліції у м. Тернополі та станом на сьогоднішній день встановлено табличку із стрілкою зеленого кольору, що дозволяє поворот праворуч з крайньої правої смуги руху при ввімкненому червоному сигналі світлофора:

вул. Руська – вул. Танцорова – 2шт.;

вул. Руська –вул. Гоголя – вул. Б.Хмельницького – 1шт.; проспект С. Бандери – вул. Татарська – вул. Шопена – 2 шт.; проспект С.Бандери – вул. Генерала Шухевича -СШ№18 -2 шт.; проспект С. Бандери – вул. Слівенська – вул. Є. Коновальця – 2шт.; вул. 15 Квітня – проспект Злуки – 1шт.; вул. 15 Квітня – вул. Київська – 2 шт.; вул. Генерала М. Тарнавського – вул. Київська – 4шт.; проспект Злуки – вул. Спортивна – 1шт.; вул. Збаразька – вул. Бродівська – вул. Галицька – 1шт.; вул. А. Чехова – вул. С. Крушельницької – 2 шт.; вул. С.Будного – вул. Лучаківського – 2 шт.; вул. С.Будного – вул. М. Карпенка – вул. В. Винниченка – 4 шт.; вул. С. Будного – Білий Замок – 2шт.; вул. Об’їздна – вул. Гайова – 1шт.; вул. Кн. Острозького -вул. Пирогова – ДЮСШ – 1 шт.; вул. Живова – Автовокзал – 1шт.; вул. Живова – вул. Митрополита Шептицького – 1 шт.; вул. Живова – вул. Шашкевича – 3шт.; вул. Микулинецька – вул. Чернівецька – 1шт.; вул. Микулинецька – вул. Микулинецька-бічна – 1 шт.; вул. Микулинецька – вул. Підлісна – 2 шт.