Про тернопільську воду, результати дослідження та нітрати

У трубчастих колодязях, що знаходяться на території Тернополя та в бюветі на вулиці Юності Тернопільським міським відділом Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» перевищень вмісту нітратів не виявлено.

Втім, фахівці відділу застерігають, що вживання води з перевищеним вмістом нітратів може спричинити виникнення важкого захворювання – водно-нітратної метгемоглобінемії. Це застереження в основному стосується тих, хто живе за межами Тернополя і не можу бути впевненим у безпечності води із криниці.

Особливо небезпечною вода з перевищеним вмістом нітратів є для малюків

Особливо небезпечною вода з перевищеним вмістом нітратів є для малюків віком до трьох років. Лікар з загальної гігієни Тернопільського міського відділу ДУ „Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” Галина Баран розповідає:

Перші випадки водно-нітратної метгемоглобінемії у немовлят описав у 1945 році СоmIi. У дітей, що перебували на штучному вигодовуванні, виявили акроціаноз, задишку, тахікардію та інші ознаки гіпоксії. Було встановлено, що харчову суміш розводили водою з високим вмістом нітратів. Тому дуже важливо при штучному вигодовуванні немовлят використовувати для приготування сумішей спеціальну бутильовану воду, і, в жодному разі, не з криниці (тим більше, якщо воду лабораторно не досліджено), – застерігає фахівець.

У Тернополі постійно проводиться лабораторний контроль якості води

Галина Баран наголосила, що Тернопільським міським відділом Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» щомісячно проводиться лабораторний контроль якості води централізованого водогону за бактеріологічними та санітарно-хімічними показниками, щоквартально з бювету по вул. Юності та двічі на рік з трубчастих колодязів, які знаходяться на території міста. За результатами моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що відповідає нормативним вимогам ДержСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Впродовж 2016 року та у поточний період 2017 року перевищень вмісту нітратів у досліджених взірцях не було виявлено.

Як вберегтися від нітратів, якщо у вашій місцевості досліджень не проводять?

Лікар з загальної гігієни Тернопільського міського відділу ДУ „Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України” Галина Баран розповіла, що необхідно робити для того, аби уникнути отруєння нітратами тим, хто живе за межами Тернополя і не можу бути впевненим у безпечності води із криниці. Особливо проблема є актуальною для мешканців сіл, де поля обробляються отрутохімікатами, що потрапляють у підземні води та наповнюють колодязі селян.

Забруднена нітратами вода навіть в смертельних дозах – чиста, прозора, без запаху і видимих домішок, звичайна за смаком. Слід пам’ятати, що відстоювання води не зменшує рівень нітратів, а кип’ятіння забрудненої нітратами води збільшує її токсичність на 39-86% за рахунок перетворення нітратів в нітрити – наголошує фахівець. – Ніколи не розводьте дитячу суміш колодязною водою, якщо невідомий вміст у ній нітратів! Якщо у питній воді вміст нітратів перевищує допустиму норму ( 45.0 мг/л), не використовуйте її для пиття та приготування їжі, особливо це стосується дітей віком до трьох років та вагітних жінок. Для приготування їжі та пиття дітей до трьох років рекомендується використовувати чисту від нітратів питну воду, а саме фасовану чи бутильовану воду.

При споживанні питної води з децентралізованих джерел (колодязі, свердловини, джерела) Галина Баран радить попередньо провести її дослідження на вміст нітратів. Забруднену нітратами воду можна використовувати лише для технічних цілей: миття посуду, прання білизни, прибирання в приміщеннях, тощо.