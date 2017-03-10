Прокурор Тернопільської області перевірив умови відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі

Прокурор Тернопільської області В‘ячеслав Перч провів виїзний особистий прийом ув’язнених та засуджених, які утримуються у Чортківській установі виконання покарань № 26.

Із заступником прокурора області Ігорем Муканом та начальником відділу прокуратури області Русланом Райчибою він здійснив обхід камер та інших приміщень установи, перевірив умови відбування покарання засудженими до довічного позбавлення волі у секторі максимального рівня безпеки та стан дотримання їх конституційних прав.

На особистий прийом до прокурора області звернулося п‘ять ув’язнених і засуджених, які скаржились на стан досудового слідства, тривалий судовий розгляд кримінальних проваджень за їх участю, неотримання відповідей на їх звернення з правоохоронних органів та судів інших областей.

Щодо кожного питання В‘ячеслав Перч надав в’язням вичерпні відповіді та роз’яснення.

За матеріалами прес-служби прокуратури Тернопільської області.