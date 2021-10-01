У Всеукраїнський день бібліотек у Тернополі можна було інфікуватись хорошим вірусом

Різноманіття професій у сучасному світі – вражає. Але є серед них одна особлива – та, що несе світло мудрості, Віри, Надії і Любові.

Саме у день вшанування трьох святих великомучениць та їхньої матері Софії в Україні відзначають Всеукраїнський день бібліотек. У Тернопільській обласній книгозбірні для дітей традиційно святкували не лише у колі колективу, але цілою великою бібліотечною родиною.

Цікавий екскурс від згадки про першодрукарів – Йоганна Гутенберга та Івана Федорова і до сучасних видавничих процесів з необмеженими можливостями для читачів бібліотеки провів директор Видавництва «Навчальна книга – Богдан» – Богдан Будний. Спілкування з відомим видавцем відбулось під час заходу «Шлях книги – від автора до читача».

З метою промоції читання серед дітей та підлітків бібліотекарі провели вуличну акцію «Вірус читання», в ході якої було виявлено головних збудників «інфікування» дітей та підлітків. Ними виявились твори сучасних українських авторів: Андрія Кокотюхи, Сергія Гридіна; нашумілих письменників-фантастів – Джоан Роулінг, Роальда Дала, Стівена Кінга, а також короля детективного жанру, творця непереможного Шерлока Холмса – Артура Конан Дойля.

Про послуги та можливості сучасної бібліотеки тернополян і гостей міста інформували під час піар-акції «Бібліозупинка: Коперника, 17». Акція проходила в рамках Дня відкритих дверей, під час якого можна було безкоштовно записатись у бібліотеку та взяти участь у «Лотерея мрії» з безпрограшними лотами у вигляді смаколиків та сертифікатів для участі в бібліотечних активностях.

«Знай наше. Знай наших» – під таким гаслом відбувся міжбібліотечний квест, у якому взяли участь читачі трьох обласних книгозбірень Тернопільщини. Команда Тернопільської обласної бібліотеки для дітей першою відшукала таємних агентів, які володіли ключами-підказками і дешифрувала вислів головного будівничого соборів душ людських – Олеся Гончара:

«Ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова, – що може бути достойнішим?»

Естетичною та духовною окрасою свята і справжньою сенсацією стала виставка творчих робіт «Бібліотечне безсоння», відкриття якої відбулось напередодні Всеукраїнського дня бібліотек. На ній представлені роботи бібліотекарів різних поколінь, а це неймовірні картини, вишивка, вірші, ексклюзивні вироби з фетру і тканини, які вражають майстерністю технік виконання і самобутністю.

Щиро дякуємо усім, хто розділив з нами радість святкування Всеукраїнського дня бібліотек. Віримо, що найближчим часом корисний Вірус читання пошириться світом і, зрештою, переможе усіх своїх злих антагоністів.

Автор – Уляна Пилипчук, провідна редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей