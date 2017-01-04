Рецепт різдвяного печива для гостей та на ялинку

Відома тернопільська етно-майстерня “Коза-Дереза” у соцмережах ділиться рецептом різдв’яного печива, яким пригощають гостей і прикрашають ялинку.

Автор перепису – дослідниця галицької кухні , справжня господиня Ольга Вербинець.

“Тісто:склянка меду, 1/2кг цукру,250г масла, склянка міцної кави,1кг + 1/2кг борошна, 3 яйця, велика цитрина,1 ст.ложка какао, 1 ст.ложка поташу, 15г амоніяку, 5ч.ложечок порошку для печива, прянощі (цинамон,кардамон,ваніль, мускатний горіх, ми додавали ще імбир та гвоздику).

Отже, мед та цукор розтопити, додати масло і зварену перше каву.

Закип”ятити масу і запарити просіяну до миски муку(1кг), змішану з дрібкою солі та різними прянощами, які лиш вам смакують.

Масу добре вимішати, а коли остигне,додати 3-4 яйця, ложку какао, порошок до печива, поташ, амоняк, шкірку і сік з великої цитрини.

Пряну суміш убезпечити від доступу повітря і залишити на холоді, щоб дозріло. В переписі не зазначено, скільки триває це дозрівання, лиш зауважується, що якщо довше, то краще. Я звичайно тримаю його не менше 2 тижнів.

Потім тісто витягаю, ще раз вимішую, досипаючи 1/2кг муки, розвалковую на 1/2см і вирізаю тістечка розмаїтої форми.

Пекти треба у гарячій братрурі, щоб не надто виростали.”