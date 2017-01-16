Серед тернополян розвінчують міфи щодо негативних наслідків підняття мінімальної зарплати 

У Тернополі розвінчують міфи щодо негативних наслідків підняття мінімальної зарплати

Інформаційну акцію, яка спрямована на розвінчування міфів щодо нібито негативних наслідків підвищення мінімальної зарплати до 3200 грн., провели у Тернополі активісти молодіжного крила партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

– Йдеться про міфи, які поширюються в суспільстві для того, щоб налякати людей. Зокрема автори цих міфів хочуть, щоб громадяни повірили, що підвищення мінімальної заробітної плати матиме негативні наслідки. Хочу підкреслити, що тема підвищення зарплати надзвичайно важлива для кожного громадянина і відповідно інтерес до неї є великим. На фоні правдивої інформації наші опоненти продукують різні міфи, які не мають нічого спільного із реальністю, – каже керівник секретаріату ТТО Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило. – Ця акція, яка має на меті розвінчувати міфи, розпочалася ще наприкінці грудня. Зараз наші активісти вже завершують її і роздають останні листівки”.

Листівки із спростуванням п’яти міфів активісти роздавали на Театральному майдані Тернополя, на зупинках та в громадському транспорті, зокрема в тролейбусах.

– Є загалом 5 основних міфів. Один з них про те, що підвищення мінімальної зарплати є передчасним. Другий міф стосується того, що підвищення МЗП призведе до «зрівнялівки» в оплаті праці. Третій міф про те, що підвищення зарплати призведе до розкручування інфляції. У четвертому міфі йдеться, що підвищення МЗП звузить коло отримувачів субсидії на оплату комунальних послуг. І є ще один міф – про те, що після підвищення МЗП збільшиться податкове навантаження «спрощенців». Ми подаємо офіційну інформацію, яка аргументовано спростовує усі ці міфи, – каже голова молодіжного крила партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Юрій Питель.