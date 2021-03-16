Оптоволокно – незаменимый проводник для построения высокоскоростных кабельных сетей

Применение оптического волокна существенно расширяет возможности проводниковой кабельной связи. Подобрать и заказать оптоволоконный кабель можно на сайте поставщика сетевого оборудования по всей Украине EServer, воспользовавшись ссылкой https://e-server.com.ua/opticheskie-komponenty/opticheskij-kabel. А в этой статье мы рассмотрим, какими особенностями и отличиями обладают оптико-волоконные проводники.

Принцип действия волоконно-оптической технологии основан на переносе световых сигналов в физической среде за счет явления внутреннего отражения. В качестве проводника при этом используется прозрачный пластиковый или стеклянный диэлектрический материал в виде нитей, помещенных в специальную защитную оболочку. Высокоскоростное передвижение световой волны по такому проводнику становится возможным благодаря отличающемуся показателю преломления света между его сердцевиной и оболочкой. На данной границе фотоны осуществляют бесчисленные отражения, что и задает скорость волнового движения.

Такой оптический кабель начал свое распространение с 70-х годов после того, как компания Corning (США) решила проблему, связанную с затуханием сигнала в оптоволокне, чем позволила уже давно открытой технологии выйти на мировой уровень.

По всему миру стали постепенно появляться ВОЛС (волоконно-оптические линии связи), обеспечивающие повышенную пропускную способность сигнала в сравнении с другими существующими кабельными технологиями. Таким образом, оптоволоконные проводники занимают важное место в современных линиях связи, выполняя роль пассивного направляющего компонента.

Преимущества использования оптического волокна

По сравнению с цифровым способом передачи данных через медные проводники, оптоволокно обладает целым рядом преимуществ, которые заключаются в следующем:

высокоскоростная передача сигналов в услугах телекоммуникаций (Интернет-связь, телефония, телевидение) – скорость соединения может достигать десятков и даже больше Тбит/с;

низкий уровень затухания передаваемого сигнала;

высокая помехоустойчивость, продиктованная отсутствием чувствительности к внешнему электромагнитному излучению, также оптоволокно не требует заземления;

надежная защищенность от неправомерного доступа к передаваемой информации;

показатели объема и веса меньше, чем у медных проводников;

широкие возможности по внедрению – оптическое волокно применяется как в небольших локальных сетях, так и для установления межконтинентальной связи;

долговременный эксплуатационный период без ухудшения функциональности (до 25-ти лет);

экономия вложений, связанная с возрастающей доступностью оптоволокна.

В числе эксплуатационных особенностей оптических кабелей – они требуют довольно бережного обращения (имея повышенную уязвимость к сгибаниям). Также соединение между собой световых волокон – процедура не самая простая и требующая специальных навыков (наиболее надежным способом является сварка).

Разновидности и характеристики оптоволокна

Оптоволоконные кабели отличаются по целому ряду параметров и делятся на несколько разновидностей по конструкционным особенностям.

В зависимости от используемого в кабеле сердечника выделяются такие виды оптоволокна:

Одномодовое (Singlemode) – тонкий сердечник 9 мкм, пропускает лишь один луч света и работает с дистанцией более 1 км; Многомодовое (Multimode) – толстый сердечник 50 мкм, пропускающий несколько световых лучей, действует на дистанциях менее 1 км.

По назначению можно обозначить несколько типов оптико-волоконного кабеля, исходя из его конструкции и оболочки:

универсальный – подходит для внешней и наружной прокладки;

внешний – с дополнительной защитой от агрессивных воздействий внешней среды;

наружный подвесной – с усиленным несущим тросом;

внутренний – с повышенной пожаробезопасностью;

патч-кордовый – для коммутации устройств.

В числе важных параметров, которыми обладает кабель оптический, отметим также такие:

число волокон – 1-96;

внешняя изоляция – поливинилхлорид (PVC), полиэтилен (PE);

свойства безопасности – обозначение LSZH (или LSOH, LSNH), означающее низкое выделение дыма и отсутствие в составе вещества галогена.

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