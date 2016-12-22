Що буде з опіковим відділенням Тернополя?

Розпорядженням міського голови Сергія Надала створено спеціальну комісію, яка розгляне питання перепрофілювання опікового відділення Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги у відділення політравми з опіковими ліжками.

У склад комісії увійшли представники профільного відділення міської ради, доктор медичних наук Володимир Бігуняк, медики, депутати, представники ОДА та Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів.

Як розповідає заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Ольга Ярмоленко, раніше було прийняте рішення виконавчого комітету щодо перепрофілювання опікового відділення, яке було розраховане на 25 ліжко-місць, у відділення політравми зі збереженням 10 опікових ліжко-місць.

«Це рішення було прийняте в результаті ретельного аналізу даних та у відповідності до законодавства. Адже ця медична послуга – це послуга третього рівня, а міська рада, згідно з планом реформ, повинна надавати медичні послуги першого та другого рівнів. Окрім того, це відділення було єдине для усіх жителів області, проте фінансувалося виключно за рахунок бюджету міста, – розповідає Ольга Ярмоленко. – Для потреб міста немає необхідності утримувати таку кількість ліжко-місць. Адже у той час, як по Україні, середні статичні дані – 0,21 ліжка на 10 тис. населення, то у нашому місті цей показник перевищений у декілька разів і становить 1,21. Також хочу наголосити, що і після перепрофілювання відділення медична послуга з лікування опікової травми повинна була зберегтися».

Проте у зв’язку зі зверненням завідуючого відділення опікової травми та пластичної хірургії Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги, а також його колег із інших міст, до кінця року спеціально створена комісія повинна вивчити питання щодо доцільності перепрофілювання відділення і надати свої висновки.