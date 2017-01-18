Скандальновідома фінансова піраміда з Тернополя ошукала людей на 27 мільйонів

17 січня 2017 року апеляційний суд Тернопільської області, погодившись із позицією прокурора, залишив в силі ухвалу суду першої інстанції про обрання підозрюваному керівнику «Хеліксу» запобіжного заходу.

Нагадаємо, відповідно до ухвали Тернопільського міськрайонного суду одному із керівників фірми з ознаками фінансової піраміди, підозрюваному у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 190(Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч.2 ст.209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України у грудні 2016 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із внесенням застави у 5 млн. грн.

Отож, Д. і надалі носитиме електронний браслет та зобов‘язаний утримуватись від спілкування із потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.

На даний час, сума збитків за заявами потерпілих вкладників «Хеліксу» сягнула 27 мільйонів грн.