Сьогодні Тернопіль відвідає мільйонер Орест Зуб (час + місце)

Невдовзі завершуються новорічні свята і власне час подумати про те, як швидко та ефективно увійти в робочий ритм. Мандрівник, блогер і онлайн-підприємець Орест Зуб знає як це не просто і саме задля цього підготував випуск друкованої книги Формула Продуктивності на початок року. Її Орест презентує у тернопільській книгарні “Є” сьогодні о 18:30.

Для “затравки”: у програмі буде мінітренінг-копняк з планування справ; ви вже зробите перші кроки у напрямку реалізації цілі; розіграші книжок; автограф сесія та інше.

“У мене ніколи не було на меті заробити багато грошей, – пише у соцмережах Орест Зуб. – Натомість я постійно прагнув жити так, як можуть собі дозволити мільйонери, тобто у свідомий час між сном робити лише те, що хочеться.

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П’ять років тому я почав вести блог з простою метою – зробити хоча б перший крок до “життя мільйонера”. З року в рік я активно працював, постійно вдосконалюючи професійні навички, налагоджуючи контакти і вибудовуючи відносини з іншими.

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Згодом я почав активніше подорожувати, мій добробут покращувався, а блогерська діяльність переросла у основне заняття й бізнес. В результаті моїми напрацюваннями почали користатися тисячі людей і я дещо зрозумів…

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Кількість грошей у кишені рівнозначна тій цінності, яку людина приносить у світ. Ні копійки більше – ні копійки менше. А випадкових перетворень за ніч у $$$ не існує.

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Я просто продовжував робити свою справу, намагаючись постійно її покращувати, і ось за підсумками 2016 заробив свій перший мільйон гривень протягом одного року, навіть не маючи цього на меті. Хоча чудово розумію, що це не випадковість.

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Цей рік виявився для мене водночас найскладнішим і найуспішнішим у різних його проявах. Ще ніколи раніше я не знаходився так близько до провалу і повного розчарування. В той же час, ще ніколи я так активно не працював і не подорожував з такою швидкістю, перестрибуючи між континентами”, – кінець цитати.



Приходьте до 18.00 год., щоб зайняти найкращі місця у тісненькій книгарні. Почати зустріч обіцяють вчасно. Як не як, це ж презентація книги про тайм-менеджмент.

Не засмучуйтеся, якщо вам не виходить прийти на живу презентацію. Найближчим часом книга стане доступною у книжкових інтернет-магазинах країни. Орест Зуб обіцяє відразу повідомити “рибні місця”.