Степан Барна: “Легалізація зарплат і оренди землі допоможе громадам наповнити бюджети”

Успішний розвиток об’єднаних територіальних громад залежить від того, наскільки вони зможуть скористатися механізмами залучення додаткових фінансів, які пропонує їм Держава. На цьому наголошує голова Тернопільської ОДА Степан Барна.

Він звертає увагу на те, що окрім субвенцій з Держбюджету, громади можуть отримувати додаткові кошти за рахунок легалізації робочих місць, оренди землі та податків з підакцизних товарів.

«Важливо максимально звернути увагу на легалізацію робочих місць, адже 60% ПДФО йдуть на наповнення бюджетів територіальних громад. Це серйозна складова і «закривати очі» на такі речі неприпустимо. Кошти від оренди землі 100% залишаються в бюджеті громади, тож потрібно вести відкритий діалог і переконувати аграріїв працювати за чесними правилами гри. Те саме стосується і легалізації продажу тютюну й алкоголю у селах: всім відомо, що вони продаються у кожному магазині, питання – скільки із них мають право робити це офіційно. Порядок у цих сферах можуть і повинні навести голови громад, старости сіл», – наголошує Степан Барна.

Водночас він звертає увагу, що обласна адміністрація завжди готова допомогти, але відповідальність за те, що робиться на місцях – несуть місцеві керівники.

«На голів громад держава і місцеві жителі поклали ряд обов’язків. Обратися головою громади – це не стати містечковим «князем». Це, в першу чергу нести відповідальність за людей, за розвиток території», – підкреслює Степан Барна.