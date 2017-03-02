«Через систему субсидій влада будує в Україні… Росію – тотально залежне від влади суспільство», – Анатолій Гриценко в Тернополі

Сьогодні з робочим візитом у Файному місті перебуває лідер партії “Громадянська позиція”, колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко. Цього дня він зустрівся із місцевими журналістами. Пропонуємо до уваги читачів найцікавіші (з нашої суб’єктивної точки зору) тези з розмови із Гриценком.

«Лежачий поліцейський» на шляху розвитку країни

Ключова загроза для країни – олігархат, який треба перевести в категорію крупного бізнесу, аби забув дорогу на Банкову, Грушевського, в суди, прокуратуру, куди-завгодно, крім випадків, коли його туди запрошують. Щоб олігархат втратив свою монополію в ключових сферах економіки, суспільного життя. І не лежав отим «лежачим поліцейським» на шляху розвитку країни. Доки олігархат визначатиме порядок денний, доки зароблятиме в режимі мародерства, ділячись з владою – країна не має перспективи.

Підсаджені на «голку субсидій»

Те, що твориться зараз в системі тарифів, недалеке від назви «геноцид». Відбувається не деолігархізація, а навпаки, дальша концентрація капіталів в руках кількох родин. Їхні прізвища відомі.

Відбувається нищення середнього класу, громадянського суспільства. Громадяни перетворюються на залежних від влади рабів. Уряд спочатку Яценюка хизувався, тепер Гройсмана хизується ще більше тим, що в нас з 15 мільйонів домогосподарств вже 9 млн. посаджені на «голку субсидій». І ця кількість збільшується. Це означає, що олігархи гарантовано отримують із державного бюджету гроші. Домогосподарства тих грошей не бачать, а значить: у них немає стимулу для енергозбереження. Збільшується тиск на тих, хто формує держбюджет, – ті, хто створює робочі місця. Найгірше: уряд України через систему масових субсидій будує в Україні… Росію – тотально залежне суспільство від влади. Що зробив Путін своїми КГБшними інструментами.

Ми вважаємо неприпустимим дальше підвищення тарифів.

Всі, мабуть, знають Дмитра Вовка – голова національної комісії регулювання енергетики, комунальних послуг. Порошенко його призначив у 2014 році. Йому тоді було лише 25. До того єдине місце роботи після закінчення університету – керівник представництва «Рошен» в Російській Федерації. Наголошую: під час війни. Цього Вовка посадили з іншими вовками, які тепер визначають тарифи без професійної кваліфікації. Цей Вовк тиждень тому дозволив собі публічну заяву, що навіть зараз, після підвищення тарифів, громадяни України сплачують лише 58% від ринкової вартості електроенергії. Вовк і всі вовки, які мать економічну освіту, а Президент – кандидат економічних наук, Турчинов – доктор економічних наук, вони прекрасно знають, що ніякого ринку немає. Немає навіть базару. Чиста монополія. В кожному населеному пункті один постачальник електроенергії, тепла, води. Як правило, гроші всі в офшорах. Туди закладені всі їхні «лакшері» – яхти, пароплави, футбольні клуби. Вони нам розказують, що тариф треба ще піднімати в більш, ніж в 1,5 рази, бо ми, мовляв, сплачуємо тільки 58%. Це –політика нищення суспільства.

Меморандум з МВФ – афера тисячоліття?

«Громадянська позиція» вимагає від влади оприлюднити меморандум з МВФ. Щоб не було спекуляцій. Щоб було чітко зрозуміло, які зобов’язання взяла на себе українська влада. Щоб там знов не «виросли вуха» ринку землі, який буде скупівлею землі кількома родинами, які мають гроші. І це буде скупівля не за 20 тис. євро за гектар, а по 500 доларів за гектар з наступним перепродажем через кілька років. Афера тисячоліття.

У цьому меморандумі можуть випливти зобов’язання за пенсійною системою, які неприйнятні для нас. Можуть випливти зобов’язання швидкої приватизації державних підприємств у вкрай складних економічних умовах, коли реальна вартість у разів 5 менша, ніж була би за інших умов.

Майдан – це ж не просто подія, а стан душі. Постійний контроль людей над владою. Нехай покажуть, що вони там підписали.

Я аналізував попередні меморандуми з МВФ. Їх проекти писалися спочатку англійською, а потім перекладалися на українську. А не навпаки, як мало би бути. У цих меморандумах прямо розділи: «Уряд України зобов’язується», «Парламент зобов’язується», «Нацбанк зобов’язується». Це – втрата суверенітету.

Протидія корупції – це завжди баланс стимулів і покарань. Зараз стимулів створили купу – вистачає зарплати в НАБУ, у ДБР, НАЗК, суддям по 250-350 тисяч зарплати і їхні захмарні пенсії, які ще назвали «довічним грошовим утриманням» – знайшли гігієнічну формулу. Але чи хтось відчув, чи можна захистити своє право без хабаря? Балансу немає.

Було б правильно на часі прийняти закон, який кардинально підвищує кримінальну відповідальність за хабар (неправомірну вигоду) для трьох категорій: слідчий, прокурор, суддя. Такий законопроект я вносив, коли був депутатом. Його тоді не прийняли. Точніше, один раз прийняли – 363 «за», але Ющенко заветував. Його під номером 4109 зареєстрували рік тому 19 лютого, підписаний 50 депутатами з усіх фракцій і навіть позафракційні. Суть цього законопроекту: якщо слідчий, прокурор, суддя взяли хабар і наслідком стало неправомірне правосудне рішення, коли винного відпустили, або невинного посадили, – для них у пакеті три види покарання:

пожиттєва тюрма;

без права амністії;

конфіскація всього майна родини.

Тільки тоді наступить баланс «стимул – відповідальність». По-іншому не буде.

Факти про Анатолія Гриценка за матеріалами “Вікіпедії”

10 березня 2015 року повідомив, що працюватиме доцентом кафедри політології у Києво-Могилянській академії із зарплатою 1000 гривень в місяць.

Батько — Степан Дем’янович (народився 1927 р. — помер 16 лютого 2013). З 1944 брав участь у Другій світовій війні. Був сапером, побував у Фінляндії, Данії і Норвегії. Пізніше служив у танкових військах, всього провів у армії 6,5 років. Після цього працював гірничим рятувальником. Проживав у місті Ватутіномуна Черкащині.

Мати — Ганна Тихонівна (1936), пенсіонерка.

Перша дружина — Людмила Михайлівна. Друга дружина — Юлія Мостова, український журналіст, головний редактор газети «Дзеркало тижня», вдова Олександра Разумкова.

У Анатолія Гриценка є троє дітей: Олексій (1979, закінчив Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”), Світлана (1982, закінчила Київський національний економічний університет) (обоє від першого шлюбу) та Ганна (2004) (від другого шлюбу). Виховує також Гліба Разумкова (1998) — сина Юлії Мостової від її першого шлюбу.

Володіє англійською мовою.

Захоплення — шахи, преферанс, туризм, риболовля.