Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Козеріг

На початку року і протягом нього представники цього знаку будуть надзвичайно активними. Життя буде бити з них ключем, і це буде подекуди небезпечно, оскільки ті, хто заздрять вам, намагатимуться зломити вашу рівновагу та успішність.

Ваш життєвий тонус протягом року буде настільки високим, що ви зможете з легкістю долати всі перешкоди, які трапляються на вашому шляху. Дуже важливим моментом протягом року буде аналіз всіх ваших зв’язків та стосунків. Уважно придивіться до свого оточення. Намагайтесь стати на бік іншої людини (це буде легко зробити в новому році), і зрозуміти, як саме до вас ставляться ті чи інші особи. Якщо ви знайшли хворого птаха у вашій зграї — рвіть те, що вас з’єднувало, без жалю. Спробуйте усунути таких людей від спілкування з вами, і ви відчуєте себе набагато краще. Не шкодуйте розривати зв’язки, в яких ви перебували багато років — іноді зміни йдуть тільки на користь, а те, що це так, в новому році ви відчуєте дуже сильно.

Щасливі вулиці в Тернополі: Шептицького, Курбаса, Київська, Чернівецька,Золотогірська.

Відомі Козероги з Тернопільщини: Сергій Надал (Тернопільський міський голова, сьогодні, 1 січня, у нього день народження), Лілія Проць (українська спортсменка, тренер, громадська діячка), Віктор Мацикур (український спортсмен, тренер зі спеціальної і фізичної підготовки Федерації фрі-файту Тернопільської області, громадський діяч), Олена Підгрушна (українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі, чемпіонка світу, 5-разова чемпіонка Європи, переможниця і призерка етапів Кубка світу з біатлону), Тетяна Песик (учасниця гумор-команди “VIP Тернопіль). Віктор Павлік (співак), Андрій Крисоватий (ректор Тернопільського національного економічного університету), Ірина Борисюк (співачка, телеведуча). У січні народився засновник Тернополя Ян Амор Тарновський, але точної дати не відомо, ймовірно, був Козерогом або Водолієм.