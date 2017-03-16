Хто на що заслуговує: ХХ змагання зі спортивного бального танцю «Ритми весни» у Тернополі

Минулої суботи, 11 березня, в Concert Hall ТРЦ «Подоляни» відбулися ювілейні ХХ змагання зі спортивного бального танцю «Ритми весни». Конкурс традиційно провів тернопільський танцювальний клуб “Альянс”. Як це було, ми запитали в головних організаторів – керівників “Альянсу” Ігоря та Ольги Полигачів.

– Відрадно, що цьогоріч на турнір приїхали ще більше, ніж зазвичай, танцювальних пар і тренерів з різних міст України, з якими дружимо впродовж 20 років, – розповіла Ольга Полигач. – Зокрема, у нас були представники з Донецька, Одеси, Львова, Хмельницького, Рівного, Луцька, Івано-Франківська, Здолбунова, Нововолинська, Старокостянтинова, Шепетівки, Чернівців, Києва. Це орієнтовно 700 учасників.

Суддівську панель представляли тренери з кожного міста-учасника «Ритмів весни». Головний суддя – Юрій Васютяк з Києва.

– Оцінювання відбувалося за електронною програмою “Flay mark” на планшетах, тож результати були відомі оперативно, – каже Ігор Полигач. – У конкурсі було представлено дві програми танців: “Латиноамериканська” (ча-ча-ча, джайв, самба, румба) і “Стандартна” (повільний вальс, віденський вальс, танго, фокстрот і квікстеп).

Останнє відділення змагань показовим виступом розпочав народний самодіяльний ансамбль «Альянс» (художні керівники – Ігор та Ольга Полигачі), який представив віденський вальс «Алілуя». Окрасою заходу була також показова пара з Києва – чемпіони України з латино-американських танців Олександр Кравчук і Олеся Гецко. «Ми пишаємося, що в Україні є такі досконалі пари в усіх розуміннях цього слова», – зазначила Ольга Полигач.

Цьогоріч у проведенні конкурсу допоміг дитячий розважальний комплекс «Мадагаскар», який гостинно надав своє приміщення для церемонії нагородження. Маленьких танцюристів з початкових категорій допомагали нагороджувати казкові герої – аніматори з театр-студії «Вундеркіндер». Усіх учасників нагороджували, як завжди, – кубками, медалями, дипломами.

– Такі масштабні змагання було б надзвичайно важко провести без консолідованої команди, – підкреслила Ольга Полигач. – Наш надійний тил – Вадим Остапчук, Юлія Мицак, Марія Дороніна, Ігор Палій – тренери, які працюють з перших днів «Альянсу». Молоде тренерське покоління – Олександр Федчишин, Ілона Макух, Іра Лотоцька, Тетяна Луцька, Олена Шокола, адміністратор Марія Вічко.

Цікаво, що у прийдешню п’ятницю, 17 березня, в «Альянсі» даватимуть приватні уроки танців фіналісти чемпіонату світу з латиноамериканських танців Антон Нестерко і Дарія Марющенко. Дорослі пари з «Альянсу» наступного тижня в Києві братимуть уроки у чемпіонів світу.

В травні танцювальний клуб відзначає 20-річний ювілей з часу свого заснування. З цієї нагоди відбудеться урочистий концерт у Палаці культури «Березіль».

Ірина Юрко.

Фото люб’язно надані танцювальним клубом “Альянс”.