Бізнес Тернопільщини використовує у своїй роботі понад 14 тисяч касових апаратів

Станом на початок жовтня на території Тернопільської області платниками податків зареєстровано 14016 реєстраторів розрахункових операцій. З них класичних касових апаратів зареєстровано 4346 у 3041 суб’єкта господарювання, з яких 421 юридична особа та 2617 фізичних осіб. У вересні 2023 року платниками податків зареєстровано 410 та скасовано 117 РРО.

Програмних реєстраторів на території області станом на початок жовтня зареєстровано 9670 у 7181 суб’єкта господарювання. У тому числі ПРРО юридичних осіб – 191, ПРРО фізичних осіб – 6990. У вересні 2023 року платниками податків зареєстровано 2486 ПРРО та скасовано 193.

Принагідно нагадуємо, що згідно із Законом України №1017-ІХ від 01.12.2020 року, застосування РРО чи ПРРО при готівкових розрахунках з покупцями стало обов’язковим для усіх суб’єктів господарювання, окрім спрощенців першої групи, з 1 січня 2022 року. А в рамках дії Закону України №3219 від 30.06.2023 року уже з 1 жовтня 2023 року відновилося застосування штрафних санкцій за порушення представниками бізнесу використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО).