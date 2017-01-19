Хто насмілився пірнути в крижану воду тернопільського ставу: фотодокази

Мінусова температура за вікном, а бажаючих скупатися в тернопільському ставі сьогодні, наче в серпні. Причина – свято Водохреща.

Хтось вірить, що пірнання у крижану воду зміцнить здоров’я, інші що йорданська вода благодатно впливає на майбутнє, очищує душу, треті пірнають в ополонку зі “спортивного інтересу”. Сьогодні у Тернополі чимало екстремалів зустрілися на ставі і біля джерела в парку Топільче.

Дочекавшись, коли священики здійснять ритуал освячення, моржі почали пірнати в крижану купіль.

На ставі рятувальники облаштували спеціальну ополку, а також пункт обігріву.

Нагадаємо, сьогодні зранку тернопільські священики освятили воду в резервуарах КП “Тернопільводоканалу”, відтак свячена вода потрапила в домівки всіх тернополян.