На стадіоні “Текстерно” під час весняної толоки зібрали більше 100 мішків сміття

Купи сміття, пластику – так виглядав стадіон «Текстерно», що на проспекті Злуки. Щоб прибрати територію, провели весняну толоку. Акцію ініціював депутат по округу № 35 Віктор Шумада. Спільно з комунальною установою ПП “ТернопільКомСервіс” та мешканцями навколишніх будинків активісти взялися за прибирання стадіону.

«У місті оголошено двомісячник благоустрою. Тому наша міська партійна організація і молодіжка прийняла рішення долучилася до прибирання. Не випадково ми обрали цей стадіон. Як відомо, є орендар, до обов’язків якого входить прибирати цю територію, але багато років поспіль цей стадіон не прибирали. Під час толоки було обрізано хащі і побачили, що під ними величезний шар сміття. Прикро, що тернополяни смітять. Цим прикладом прибирання хочемо привернути увагу мешканців нашого міста до того, що наближаються весняні свята, потрібно поприбирати не тільки свою оселю, а й вийти на двір, озирнутись і почистити від сміття місце, де вони проживають», – каже секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

«Проводимо тут все до ладу для того, щоб цією великою територією могли скористатися усі мешканці округу з усіх прилеглих вулиць. У молодіжному крилі нашої партії вже побутує така традиція, що кожного місяця ми проводимо приблизно 2-3 толоки, прибирання в місті або ж за містом», – каже голова молодіжного крила Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Юрій Питель.

Нагадаємо, забудовник мав намір розпочати будівництво на території стадіону «Текстерно». Після численних акцій протесту підприємство було змушене врахувати думку громади і не забудовувати цю територію. За словами Віктора Шумади, зараз проводяться усі заходи, щоб зберегти стадіон як спортивний об’єкт. Він також зазначив, що незабаром ця ділянка офіційно перейде у власність громади міста.

«Вся документація по землі знаходиться в розробника та в міському Держгеокадастрі. Я особисто прикладу всіх зусиль, щоб якнайшвидше цю ділянку розділити між забудовником і другу частину ділянки, яка відійде місту, ми закріпимо за однією зі спортивних шкіл або одним із освітніх закладів. На той момент, коли депутати закріплять своїм голосування в раді цю ділянку за однією з міських комунальних установ, ми будемо розуміти і знати, що тут більше неможливе будівництво», – каже секретар Тернопільської міської ради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

На даний час розробляється проектно-кошторисна документація для облаштування біля стадіону (Злуки, 11) спортивного майданчика з вуличними тренажерами. Відповідний проект переміг у 2016 році у конкурсі «Громадський бюджет».