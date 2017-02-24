Начальник поліції Тернополя Сергій Гаврилюк – “шпіон” Богомола в виконкомі міськради?

На сьогоднішній сесії Тернопільської міської ради мають розглянути питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0641га на провулку Галицький Сергію Гаврилюку – начальнику міського відділу поліції в Тернополі.

Це питання прокоментував керівник тернопільського осередку ВО «Автомайдан» Ігор Василів.

Сергію Васильовичу, даю чесне слово від активістів, про те, що ми більше не будемо ходити на сесії по ваших земельних питаннях, – сказав Ігор Василів. – Ви дійсно маєте право, як власник картки УБД («Учасник бойових дій» – ред.) і воїн, отримати земельну ділянку. Просто хочу нагадати, що у вас, як офіцера, є ще честь і гідність. По-друге, не вводьте в оману депутатів і міського голову, що за ініціативою якихось активістів у вас був лише дорадчий голос або й без голосу ви були в виконкомі. І те, як ви вмієте відповідати на звернення (до уваги депутатів: звернення можуть повернутися без підпису Сергія Васильовича, який вважає, що це нормально). Я б вам порадив замість роботи в виконкомі приділити увагу налагодженню роботи по відповідях депутатам і громадським активістам. Ваш дорадчий голос – дійсно ініціатива Олександра Богомола, який вважає, що ви будете його шпіоном у виконкомі. Ця інформація для вас, Сергію Віталійовичу.